"Ils avaient des chambres, et des enfants": le témoignage glaçant de Gabriel, victime d'abus au sein de l'Église

Gabriel, victime d'abus à l'âge de 13 ans, est venu déposer son témoignage. Il nous raconte comment, son titulaire au séminaire de Bastogne, était également devenu son bourreau durant plusieurs années. Aujourd'hui, près de 30 ans après, il est enfin capable d'en parler. "J'ai rencontré ma compagne, et ça a été un déclic. À un moment, nous avons parlé des prêtres pédophiles. (…) C'était vraiment des viols et ça a duré pendant 2 ans".

Il raconte notamment comment son titulaire de l'époque l'a fait doubler afin de pouvoir le garder plus longtemps auprès de lui. "Pour eux, c'était facile. Ils avaient une chambre de fonction, et ils avaient ce qu'il fallait à côté, des enfants", déclare-t-il. Des années de souffrances qui ont laissé des traces, "J'ai été aidé, mais c'est toujours un cheminement horrible. (...) Je ne sais plus arriver à Bastogne par exemple. Me rendre aux portes du séminaire, c'est impossible".