La Wallonie s'est-elle fait avoir avec l'installation du géant chinois de l'e-commerce Alibaba à Liège?

"L'évaluation de l’impact du méga-hub d’Alibaba à Liège" est un rapport rédigé par Jonathan Holslag, professeur en relations internationales et spécialiste belge de la Chine. Celui-ci sonne l'alerte sur les conséquences de l'implantation du géant de l'e-commerce Alibaba à Bierset. Il était l'invité de "C'est pas tous les jours dimanche" ce 12 février.

Il y a un peu plus d’un an, le géant chinois Alibaba s’installait à l'aéroport de Liège. La Wallonie espérait marquer un coup fort et créer de l’emploi pour sa population mais aussi pouvoir commercialiser des produits belges dans le monde entier. Aujourd'hui, à peine 300 emplois ont été créés en Belgique et les bénéfices de cette installation sont encore difficiles à cerner. Pire : Alibaba se serait implanté là pour nous espionner. C’est un rapport édité par Jonathan Holslag, professeur en relations internationales à la VUB, qui affirme que l’entreprise est "à la solde de l’état chinois".



Invité sur le plateau de "C'est pas tous les jours dimanche", Jonathan Holslag estime que la Wallonie a fait preuve de naïveté de croire qu'Alibaba pouvait accompagner l'économie belge et servir de tremplin pour exporter nos produits vers la Chine. "Le gouvernement chinois a déclaré que le but d'Alibaba n'était pas d'aider les PME belges mais d'éviter et contourner des entreprises belges et amener des exportations industrielles chinoises directement au consommateur", analyse le professeur qui indique qu'"étonnamment" la Chine s'est montrée très transparente sur ses intentions sur nos terres.

Selon notre expert, Alibaba n'a jamais non plus caché ses intentions de conquête du marché européen et belge. Des documents officiels stipuleraient clairement ces dernières.

Une conquête du marché belge