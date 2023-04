Alexis Michalik, le roi de la scène de retour sur grand écran

Michalik est plus que jamais omniprésent: son deuxième film sort en salles mercredi, quatre de ses productions se jouent en ce moment à Paris -dont la comédie musicale les Producteurs- et il prépare l'animation de la cérémonie des Molières fin avril, ainsi qu'une nouvelle pièce pour 2024.

Créée à la Scala Paris en janvier 2020, "Une histoire d'amour" raconte l'idylle de Justine (Marie-Camille Soyer) et de Katia (Juliette Delacroix). Toutes deux tentent une insémination artificielle et c'est Katia qui tombe enceinte... avant d'être abandonnée par Justine. Douze ans plus tard, atteinte d'un cancer, Katia supplie son frère William (Alexis Michalik), un écrivain désabusé, de s'occuper de sa fille Jeanne (Léontine d'Oncieu).

"Je leur avais dit que j'allais prendre d'autres actrices, je ne voulais pas les décevoir", confie-t-il dans un entretien à l'AFP.

"Elles viennent toutes du théâtre mais, un rôle au cinéma, on en rêve tous. C'est un énorme cadeau", affirme Alexis Michalik, qui a joué plusieurs rôles sur le grand écran. "On est heureux... et après on est flippé parce qu'on veut être à la hauteur", sourit-il.

Sans star à l'affiche, le dramaturge, un des plus plébiscités de la dernière décennie, est parvenu à réaliser ce film grâce à sa propre boîte de production et en obtenant le soutien de l'une des plus importantes sociétés de distribution indépendantes françaises "Le pacte", de France 2 et de Canal+.