Argentine: marche massive pour la mémoire de la dictature, que Milei revisite

Par dizaines de milliers, des Argentins ont manifesté dimanche, jour du souvenir des victimes de la dictature (1976-83), pour dire "plus que jamais, jamais plus", avec des messages visant le gouvernement Milei, qui conteste lecture et bilan de cette époque.

Ce 24 mars commémore l'accession au pouvoir en 1976 de la junte militaire, qui allait laisser 30.000 morts et disparus, selon un bilan des organisations de droits humains. Bilan de plus en plus ouvertement contesté par l'exécutif du président Javier Milei (lui parle de moins de 9.000), au nom d'une "vérité complète", d'une "mémoire et justice pour tous", en référence aux victimes des guérillas d'extrême gauche des années 70.

"Vraiment 30.000 !", "Tout est stocké dans la Mémoire !" "Oui à la mémoire, non à la peur !", "Oui aux droits, non à la droite", exprimaient quelques-unes des banderoles et pancartes, au côté des portraits de disparus brandis à bout de bras, dans les impressionnants cortèges à partir de la mi-journée à Buenos Aires. D'autres marches étaient prévus dans plusieurs villes de province.

Pour marquer ce "Jour de la mémoire", le gouvernement a pour sa part diffusé une vidéo de 12 minutes, dans lequel il pose "sa version" du bilan de la dictature, fait parler des victimes de guérillas de gauche, et une nouvelle fois conteste le bilan des 30.000 en fustigeant un "un négoce des disparus" pour financer les ONG de droits humains dans les années post-dictature.