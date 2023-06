Avant la conquête des JO, Thomas Jolly fait sensation à l'Opéra

Jeudi à l'avant-première, réservée aux moins de 28 ans, l'artiste de 41 ans qui signe sa deuxième production dans cette maison, son équipe et la distribution (notamment le Roméo de Benjamin Bernheim et la Juliette d'Elsa Dreisig) ont reçu une ovation debout du jeune public.

L'Opéra a fait la commande à la suite de son "Roméo et Juliette" au balcon de son appartement à Angers en plein confinement, lorsqu'il joue avec son compagnon le texte de Shakespeare, sur la musique de Gounod et sous les yeux des voisins et des livreurs de repas.

Trois ans plus tard, il se retrouve à l'Opéra de Paris, "une maison qui réalise les rêves" des metteurs en scène, avec son armée de costumiers, décorateurs, constructeurs, accessoiristes, peintres, sculpteurs...

A Bastille, il a, avec le décorateur Bruno de Lavenère, l'idée ingénieuse de reproduire, à une échelle réduite, le grand escalier de Palais Garnier, en le dotant de petits balcons et en le surplombant d'une dizaine de chandeliers.

Au gré des rotations, comme dans un travelling, ce décor grandiose va montrer le choeur chantant ou dansant sur les marches et, en-dessous, des scènes plus intimes comme la rencontre entre les deux amoureux, l'apparition, saisissante, de Juliette sur son balcon, la cellule du Frère Laurent ou la crypte où sommeillera Juliette avant la funeste fin.

Le spectacle porte également la marque de fabrique de l'enfant chéri du théâtre public: la lumière, signée de son complice Antoine Travert, avec des projecteurs qui brillent de mille feux, irradiant jusqu'en direction du public.

Il invite dans ce spectacle le waacking, une forme de danse de rue afro-américaine, avec des chorégraphies signées Josepha Madoki (connue sous le nom Princess Madoki), qui a collaboré à des clips de Beyoncé.

"A chaque fois, j'essaie de créer un onirisme visuel propice à faire éclore le livret et la musique", détaille l'artiste qui y a infusé sa "culture de cinéma, d'animation, de jeux vidéos, de manga".

Le metteur en scène dit croire à la "porosité" de ses projets: "il y a des gens qui m'ont découvert avec +Starmania+ qui, du coup, se disent +je vais aller voir son opéra ou sa pièce de théâtre", dit-il.

Elsa Dreisig retrouve de son côté dans cet univers de Thomas Jolly une inspiration de Luhrmann, réalisateur de "Roméo + Juliette" avec Leonardo DiCaprio et Claire Danes. "C'est "une façon assez rock and roll d'interpréter ce +Roméo et Juliette+ et en même temps, ça nous laisse quand même un accès aux émotions".

Sa production lancée, "maintenant, focus uniquement sur les Jeux olympiques", dit-il.

"Il n'y aura plus que ça jusqu'au 24 juillet pour préparer la grande fête !".