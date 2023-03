Björn Schmelzer nommé Chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres en France

Björn Schmelzer, directeur artistique de l'ensemble belge non conventionnel Graindelavoix, a été fait Chevalier par le ministre français de la Culture, indique jeudi par voie de communiqué le collectif d'artistes et de musiciens. Björn Schmelzer a reçu le titre de "Chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres", l'une des plus hautes distinctions culturelles françaises. La cérémonie de remise des insignes aura lieu vendredi à l'ambassade de France à Bruxelles.