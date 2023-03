Brel, les Marquises, et l'envie d'"aller voir"

"Après 60 jours de mer, me voilà aux Marquises. 60 jours c'est long. Et le manque de vent use la patience".

Le 22 novembre 1975, Jacques Brel arrive à Hiva Oa, "une île où on parle français et où on ne sait pas qui je suis", à 1.500 km de Papeete, en Polynésie française.