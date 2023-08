Cinéma: "Banel et Adama", amour contre traditions en langue peule

Dans "Banel et Adama", en salles mercredi, Ramata-Toulaye Sy signe le portrait fort d'une femme en quête d'émancipation à qui sa belle-mère soutient que "le destin d'une jeune femme est de donner une descendance mâle à son mari".

Fougueuse, frondeuse, rebelle... Banel souhaite vivre sa vie et sa passion avec Adama comme elle l'entend. Lorsqu'elle tient tête à sa belle-mère en lui confiant son refus de la maternité, celle-ci agite la menace d'une deuxième épouse.

"L'histoire d'amour est un prétexte pour raconter l'histoire de Banel", a déclaré la réalisatrice de 37 ans à l'AFP en marge du Festival de Cannes. "J'avais envie de raconter la complexité, la profondeur de cette femme, ses questionnements et ses souffrances".

Au centre de l'intrigue - tournée en langue peule - un couple: Banel et Adama. Les deux s'aiment et ambitionnent de quitter le village pour vivre loin des pressions familiales.

Ce film, la cinéaste l'a écrit en 2014, alors qu'elle était étudiante à l'école de cinéma La Fémis. "Je l'avais mis de côté car je ne me sentais pas prête à réaliser. Ce n'est qu'en 2020 que j'ai décidé de me lancer", a-t-elle dit.

"Banel, c'est un personnage qui est tombé du ciel, qui n'a pas sa place dans ce village. Elle fait tout pour y vivre mais n'y arrive pas", a expliqué Ramata Toulaye-Sy. Et d'ajouter avoir eu envie de raconter une "histoire universelle".

Celle qui est née, a grandi et fait ses études en France a confié avoir ressenti le "besoin" de réaliser son premier film au Sénégal.

Un premier long-métrage à l'esthétisme très soigné, presque onirique par moments. "La première partie du film, c'est vraiment l'Afrique rêvée, sa nature, sa lumière, a-t-elle détaillé. La deuxième partie du film est plus sombre et évoque la question de la sécheresse, qui tue le bétail et pousse les villageois à quitter leurs terres".