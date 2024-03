"Civil War" ouvrira la 42e édition du BIFFF au Heysel le 9 avril prochain

La 42 édition du Festival international du film fantastique de Bruxelles (BIFFF) s'ouvrira avec le long-métrage américain "Civil War", le 9 avril prochain, a annoncé l'organisation jeudi. L'évènement prendra place jusqu'au 21 avril à Brussels Expo, et proposera une centaine de longs et courts métrages, dans trois salles du cinéma du Heysel.

En ouverture de cette grande messe bruxelloise du cinéma fantastique, "Civil War" de Alex Garland, dépeint une Amérique futuriste aux mains d'un dictateur, en proie à la guerre civile. "Trois ans après la prise du Capitole et à quelques mois des élections américaines, il nous livre cette fois l'une des dystopies les plus attendues de l'année, avec, notamment, Kirsten Dunst et Wagner Moura", se réjouissent les organisateurs.

Cette nouvelle édition du festival fera par ailleurs la part belle au cinéma francophone, à travers un hommage aux mineurs dans "Gueules Noires", de Mathieu Turi, une plongée dans l'Ardenne belge dans "Interstate", de Jean-Luc Herbulot - en avant-première mondiale - ou encore une épopée spatiale avec "Pendant ce temps sur Terre", de Jérémy Clapin.