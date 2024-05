Le dresseur Gaëtan Doppagne livre les secrets des entraînements de ses animaux pour le cinéma: "On n'a pas le droit à l'erreur"

L'éleveur belge spécialisé dans le dressage et l'entraînement d'animaux pour le cinéma, Gaëtan Doppagne, est bien connu dans l'industrie cinématographique pour son expertise dans ce domaine. Ses animaux ont été utilisés dans de nombreux films et productions télévisuelles, contribuant ainsi à créer des scènes mémorables sur grand écran.

Dans le film "Sans répit" de Régis Blondeau, Gaëtan Doppagne a dressé un chien pour qu'il ne bouge pas alors qu'une voiture à 140 Km/h lui fonçait dessus : "J'ai travaillé pendant trois semaines chaque jour pour le préparer à rester fixe, on n'a pas droit à l'erreur". Il explique que tout peut être arrêté à tout moment s'il y a un problème et qu'une sécurité pour le chien est mis en place.

Le dresseur animalier pour le cinéma, Gaëtan Doppagne, a fait jouer ses comédiens dans plus de 600 films. À 16 ans, Gaëtan Doppagne a fait son tout premier dressage avec une mygale pour le film "Just Friends" de Marc-Henri Wajnberg.

Pour préparer au mieux le chien pour la scène du film, il a d'abord commencé à rouler à vélo vers le chien, puis avec une brouette et ensuite avec une voiture en journée et puis de nuit : "La difficulté, c'est quand on est près d'une forêt et de champs. Le danger, ce sont les bestioles qui peuvent distraire le chien la nuit".

Autre exemple au cinéma, avec le film "Mais qui a tué Pamela Rose ?" d'Eric Lartigau. Gaëtan Doppagne a dû entrainer un cochon à rester à table sans bouger en deux semaines : "On le met en confiance et on le prépare à rester. On lui met aussi de la nourriture qu'il peut manger". Le dresseur animalier ajoute qu'avec les délais assez court, il choisit un animal qui est déjà sociable.

L'un des derniers exploits de Gaëtan Doppagne, c'est qu'il est parvenu à faire jouer un chien, neuf chevaux et trente colombes à l’occasion de l’opéra La Walkyrie, mis en scène par Romeo Castellucci.