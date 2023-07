Coup d'envoi du Festival d'Avignon, une poignée de Belges à l'honneur

Avec "Portrait de l'artiste en ermite ornemental", l'artiste plasticien et conteur belge Patrick Corillon transformera du 6 au 12 juillet, à la chapelle des Pénitents blancs, ce qui pourrait n'être que des anecdotes de vie en fictions à l'échelle du monde, entraînant spectatrices et spectateurs dans des rêveries qui réveillent des scènes d'enfance.

La chorégraphe belge Anne Teresa de Keersmaeker revient cette année dans la Cité des papes avec deux spectacles : "Exit Above" à la FabricA du 6 au 13 juillet et "En Atendant", présenté en 2010 et repris dans son lieu de création, le cloître des Célestins, du 14 au 25 juillet. Les deux œuvres, avec des sources musicales et des références différentes, ont en commun d'interroger notre rapport à la marche.

Milo Rau, metteur en scène suisse et directeur du NTGent, présentera du 16 au 24 juillet "Antigone in the Amazon". Son adaptation de la tragédie de Sophocle la transposera dans un contexte contemporain, dans l'État de Pará au Brésil, la fille d'Œdipe étant incarnée par l'activiste autochtone de l'Amazonie, Kay Sara.

Avec "For the Good Times", le chorégraphe et danseur Mohamed Toukabri, né à Tunis et basé à Bruxelles, prendra possession du 19 au 25 juillet du Jardin de la Vierge du lycée Saint-Joseph pour une pièce qui célébrera le temps qu'il nous reste ensemble.

Le Festival d'Avignon se déroule du 5 au 25 juillet et s'étale sur une quarantaine de lieux (pour 44 spectacles), dans la ville mais aussi extra-muros, tandis que le "off" compte 140 lieux et accueille près de 1.200 compagnies.