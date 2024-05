José Bové et Bouli Lanners révèlent les dessous du Parlement européen dans leur nouveau film

José Bové : C'est très simple, c'est le réalisateur et producteur français, Robert Guédiguian, qui m'a appelé pour me dire qu'Antoine Rimbault, un jeune réalisateur, voulait me rencontrer pour parler de l'adaptation d'un chapitre du livre "Hold-up à Bruxelles". Et c'est comme ça que tout a commencé. On s'est rencontré avec son co-scénariste. Et au bout de deux ou trois jours à la maison, on s'est rendu compte qu'on était vraiment sur les mêmes ondes et que ce chapitre dans ses mains, allait faire un magnifique film.

Bouli Lanners : Je dis oui tout de suite, parce que déjà, incarner Bové, pour moi, c'est quelque chose qu'on ne me proposera pas souvent. C'est une personne que j'admire beaucoup et que j'aime beaucoup. Et puis un thriller politique qui se passe au sein des instances européennes, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent, pratiquement jamais, alors que les Américains, eux, mettent souvent assez nos institutions. À limite, on connaît mieux les institutions américaines que les institutions européennes. Donc, pour moi, c'est intéressant de pouvoir le faire.

Bouli Lanners : Je ne connaissais pas tellement les instances européennes et comme beaucoup de citoyens, on se désintéresse un peu de ce qui se passe à l'Europe. Et le film a permis de comprendre le fonctionnement des institutions avec ses trois pouvoirs, mais de se rendre compte aussi que le Parlement est absolument nécessaire puisque c'est le seul organe qui est vraiment transparent, contrairement à la Commission et au Conseil. Et cet organe démocratique fonctionne, car dans l'histoire que José décrit et qu'on met en scène dans le film, c'est cet organe-là qui permet de contrôler ce qui est opaque.

Est-ce que l'opacité s'est arrangé ?

José Bové : On a quelques éléments d'inquiétude avec le Qatargate et la Russie. Mais depuis, on a un parquet européen qui permet d'enquêter là-dessus. Les institutions travaillent sur un code de déontologie commune à la Commission, au Conseil et au Parlement. Donc petit à petit, les choses bougent. Mais pour ça, il faut que les députés s'engagent et agissent et que les électeurs votent pour les bons députés, pour ceux qui veulent que l'Europe soit transparente, qui veulent une Europe démocratique. Et donc ça, c'est chaque citoyenqui est maintenant responsable.