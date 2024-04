De son avis d'expulsion jusqu'aux Oscars: découvrez le portrait de l'artiste aux multiples facettes, Baloji

Augure est un film qui retrace le parcours de quatre personnages qui sont considérés comme des sorciers et des sorcières dans une espèce d'Afrique fantasmagorique. Ce que j'ai fait sur les albums, c'est que j'ai écrit quatre albums du point de vue des protagonistes, ce qui est un fabuleux exercice d'empathie en tant qu'auteur et en tant que scénariste, parce que ça te permet de questionner le point de vue et le regard de l'autre.

Pour le titre "Matrone", vous avez collaboré avec Mayra Andrade. Vous avez également collaboré avec d'autres artistes comme : Metronomy et Jamila Woods. C'était une volonté de mettre le plus de monde possible dans votre album ?

Ce n'était pas spécialement le but de mettre le plus de monde possible, mais je voulais que ce soit un album collaboratif parce que je viens d'une famille nombreuse, puis j'ai fait partie d'un groupe de rap en Belgique qui s'appelle Starflam. Du coup, il y a toujours eu un rapport très collectif, et aujourd'hui, faire un film, c'est ce qu'il y a de plus collectif comme œuvre. Et donc j'ai voulu continuer dans cette dynamique par rapport à l'album.

Vous dites dans la chanson "Le nègre blanc" : "On ne naît pas noir, on le devient". Qu'est-ce que ça veut dire ?

C'est un reflet de notre société qui nous ramène à l'assignation, qui est dans le regard de l'autre, qui nous ramène à notre condition d'homme noir et ça a jalonné tout mon parcours. Par exemple, cette année, représenter la Belgique aux Oscars avec mon film contribue à déconstruire ce rapport-là qui amène aux gens issus de l'immigration à être conditionné à des rôles, et d'autre part, d'avoir toujours l'impression que s'il y a une place pour une personne issue de l'immigration et il n'y a pas de place pour une deuxième personne.