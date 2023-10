Les Belges et le Chat de Philippe Geluck, une histoire d'amour qui dure depuis… 40 ans: "C'est passé en 5 minutes"

L’esprit de Philippe Geluck est toujours en ébullition, à la recherche du mot juste: "Souvent, l'idée naît avant que je ne fasse le dessin. Je l'écris au crayon d'abord, ce qui me permet d'avoir des remords. C'est vrai que parfois, j'arrive à préciser la phrase, à la faire en moins de mots, à trouver un synonyme ou un terme plus percutant que l'autre, ou un mot plus inattendu qui fera rire davantage." Nos équipes ont pu se glisser dans l'atelier de l'artiste dont la plus grande création, le Chat, est partout.

Le félin le plus connu de Belgique fête ses 40 ans, rien que ça. "Après 40 ans, je ne me l'explique pas, c'est un miracle, j'ai une productivité bien plus grande qu'au début", lance l'auteur. Et il est en permanence à l'affût d'une bonne idée: "Hier, dans le train, j'ai eu plusieurs idées, je les ai notées tout de suite pour ne pas les perdre." Chaque création trouve son origine dans des carnets soigneusement rangés par année. Il s'agit en quelque sorte de la bibliothèque des pensées du Chat. "Quand j'ai fait le dessin en vrai, au propre, je le barre", explique-t-il en feuilletant un des carnets en question, rempli de croquis. À l'intérieur, on trouve aussi "des listes d'albums possibles"et "des idées pas terribles", dit-il.