Des objets phares de la collection privée de Freddie Mercury aux enchères en septembre

Environ 1.500 objets du chanteur de Queen Freddie Mercury, dont des costumes de scène, des paroles manuscrites et même des oeuvres de Matisse et Picasso, seront mises aux enchères à Londres en septembre, a annoncé mercredi Sotheby's.

Parmi les objets qui passeront sous le marteau figurent une couronne, inspirée de celle que portent les souverains britanniques lors de leur couronnement, et une cape en fausse fourrure et en velours rouge.

Ces deux pièces sont indissociables du flamboyant artiste britannique: Freddie Mercury les a portées pour chanter "God Save The Queen" lors de sa dernière tournée avec le groupe, "The Magic Tour", en 1986. Elles sont estimées entre 60.000 et 80.000 livres sterling (67.000 et 90.000 euros).

Autre pièce importante de la vente: des paroles écrites à la main par le chanteur, sur neuf pages, de la chanson "We Are The Champions", l'une des plus connues du groupe. Le prix est estimé entre 200.000 et 300.000 livres (225.000 et 339.000 euros).