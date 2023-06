Drag queen d'un jour, le maire adjoint de Stockholm fustige l'"intolérance"

Robe d'été, cheveux blonds à la Marilyn et rouge à lèvres écarlate: le maire adjoint de Stockholm s'est mué en drag queen l'espace d'une rencontre avec des enfants dans le cadre d'une campagne lancée cette semaine contre "l'intolérance et le populisme".

"Certains partis politiques essaient de restreindre les libertés des autres et en particulier des drag queens. Avec cette prise de position, j'espère que d'autres pourront dire +Ok, ça suffit. La Suède doit être un pays libre+", a-t-il ajouté.

Sur une chaise, entouré par des enfants assis par terre, il lit un passage de "Les Frères Coeur-de-Lion", un roman de la célèbre auteure suédoise pour enfants Astrid Lindgren, qui invite à se tenir droit dans ses bottes au nom de ses idées, même face au danger.

"Les histoires ne sont pas dangereuses pour les enfants. Les drag queens non plus. Mais le populisme et l'intolérance sont dangereux pour les enfants et pour les adultes", dit-il face à la caméra.

Jan Jönsson a dans le passé été le visage d'une campagne du parti Libéral contre le fléau que représente la criminalité des gangs en Suède: le responsable, plutôt gracile, revêtu d'une chemise à fleurs et d'un blazer bleu s'y faisait appeler "l'ennemi numéro un des gangs".