Entre poésie et engagement: Eddy de Pretto donne un avant goût de son dernier album

Et ça a fonctionné puisque le montant récolté est de plus de 12 millions d'euros ! Comment se passe la tournée pour vous ?

C'est entre les deux, je pense. J'aime bien raconter une histoire, avoir un fil rouge. Ne pas juste utiliser un écran, avec une vidéo derrière. Il faut qu'il y ait un contexte et une situation. Là, je voulais faire ressentir les émotions un peu schizophréniques, c'est-à-dire des "up and down" (NDLR : des hauts et des bas). Donc tout est construit, un peu comme si on avait des crashs, des ruptures de vie et comment on se raccroche quand on tombe dans le vide, c'est un peu la question du spectacle.

911, c'est le titre de votre dernier clip. Il y a une histoire derrière qui est inspiré par le drame du meurtre d'Agnès Lassalle, tuée par un de ces élèves en France. Qu'est-ce qui vous a inspiré, dans ce contexte-là, à écrire cette chanson ?

Je pense que c'est la poésie. En tant qu'auteur, je cherche toujours à mettre des images sur les choses que je vis. Et assez naturellement, quand j'ai vu cette image aussi poétique du mari d'Agnès qui, pour lui rendre hommage, commence une chorégraphie autour du cercueil de sa femme, ça m'a amené cette chanson, où je me suis dit jusqu'où on peut danser ensemble. Est-ce que la mort fait qu'on arrête de danser ensemble ?