Faire entrer l'art "élitiste" dans les favelas de Rio

Contre une vision "élitiste" de l'art, des plasticiens brésiliens reconnus à l'étranger ont fait le pari d'ouvrir des galeries dans des favelas de Rio de Janeiro pour le mettre à la portée d'habitants au quotidien miné par la violence et la pauvreté.

"Quand on amène" une galerie "d'art contemporain dans une favela, on donne un accès à ce qui était auparavant l'art de la bourgeoisie, quelque chose d'exclusif", dit à l'AFP Maxwell Alexandre, qui a ouvert l'an dernier l'espace Pavilhao 2 à Rocinha, la deuxième favela la plus peuplée du Brésil, où il a grandi.