Gymnase Alice Milliat ou stade Marie Marvingt: les noms d'équipements sportifs au féminin

Alice Milliat, Marie Marvingt, Althéa Gibson... Ces noms de championnes commencent à orner un tout petit peu plus le fronton des gymnases ou des stades pour rendre visibles des sportives de renom souvent oubliées.

"C'est rendre visibles les invisibles", résume Marie-Françoise Potereau, responsable de la mixité au Comité olympique français (CNOSF) pour qualifier ce processus en cours dans les collectivités. Et ainsi permettre aux jeunes sportives de "se projeter" dans un modèle de championne.

C'est ainsi que Marie Marvingt, aviatrice, cycliste, nageuse --elle traversa Paris à la nage en 1906 et participa au Tour de France contre l'avis des organisateurs --est devenue il y a quelques mois le nouveau nom du Stade du Mans, après s'être appelé MMArena du fait d'un contrat de naming.

Une piscine parisienne porte également le nom de cette femme intrépide surnommée "la fiancée du danger", que rien n'arrêtait.

"A l'époque, on les a passées sous silence", observe Marie-Françoise Potereau, ancienne coureuse cycliste professionnelle.

- Des noms de sportifs 9 fois sur 10 -

A Romainville (Saint-Saint-Denis), un gymnase multisports flambant neuf, porte le nom d'Alice Milliat depuis deux ans, de même qu'une piscine de Pantin.

A Bourges, la patinoire rénovée vient d'être baptisée Sarah Abitbol, du nom de la championne de patinage artistique qui a brisé le silence en 2020 sur les viols qu'elle avait subis dans son adolescence de la part de son entraîneur.

D'après une étude de l'association Egal Sport de 2018, un peu plus de 10% des équipements portent le nom d'un sportif, et quand c'est le cas, neuf fois sur 10, il s'agit d'un homme. Parmi les sportives les plus honorées: Colette Besson, championne olympique du 400 mètres aux JO-1968 de Mexico, mais derrière la scientifique Marie Curie.

Prochaine inauguration en vue: le 20 mai à Limoges, une piste de BMX qui prendra le nom d'Anne-Caroline Chausson, première championne olympique de l'histoire du BMX en 2008.

"C'est une plus-value dans le monde sportif, d'autant que de plus en plus de filles pratiquent ce sport", se réjouit auprès de l'AFP Marie Laure Brunaud, vice-présidente du club de Limoges et du comité régional Nouvel Aquitaine de cyclisme.