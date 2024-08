JO-2024: un show électro-rock sombre pour faire "renaître" l'olympisme, en clôture des Jeux

Partager:

Julie SEBADELHA Le spectacle imaginé par Thomas Jolly a donné une touche à la fois sombre et futuriste à la cérémonie de clôture des JO de Paris, avant que le groupe électro-rock Phoenix ne prépare un passage de relais plus festif aux stars américaines et à Los Angeles, ville-hôte des prochains Jeux d'été en 2028. Très loin de l'esprit ultra-pop et queer de l'ouverture, délocalisée le long de la Seine, le spectacle de clôture s'est concentré autour du parcours aérien d'un voyageur doré (Golden Voyageur), tout droit sorti de la science-fiction, arrivant par les airs dans un Stade de France plongé dans le noir.

Sous le costume doré, le breakdancer français Arthur Cadre, interprétant un voyageur interstellaire qui découvre les vestiges des Jeux olympiques, dans un futur lointain où ils auront disparu et va entreprendre de les refonder. L'idée de ce spectacle, conçu par la même équipe artistique dirigée par Thomas Jolly que l'ouverture, était de célébrer l'héritage antique des Jeux, les valeurs du sport, et d'évoquer le futur. Le show était servi par des décors géants, figurant les continents, et des jeux de lumière sophistiqués. Sur une scène de 2.400 m2: plus d'une centaine de performeurs, acrobates, danseurs et circassiens pour un spectacle parfois lugubre, mêlant danse, contorsion, théâtre de gestes et influence des arts de la rue. Dans le tableau le plus monumental, des anneaux olympiques géants se sont élevés dans le ciel. Franck FIFE

Rien qui puisse a priori susciter la polémique, deux semaines après une ouverture jamais vue, qui célébrait la diversité sous toutes ses formes. Elle a été très largement salué mais a aussi irrité des dirigeants conservateurs et des porte-drapeau de l'extrême droite. - French Touch - Dimanche, c'est un classique intemporel qui avait lancé les festivités de clôture, "Sous le ciel de Paris", entonné aux Tuileries pour l'extinction de la vasque par l'une des chanteuses françaises les plus en vue du moment, Zaho de Sagazan. Un moment rétro et classieux: avec cet hymne à la capitale et à ses charmes éternels, l'artiste de 24 ans mettait ses pas dans ceux des plus grandes voix de la chanson, dont Edith Piaf, Yves Montand ou Mireille Mathieu. De quoi accompagner l'extinction de la vasque olympique et le départ de la flamme, entre les mains du nageur quadruple médaillé d'or Léon Marchand, pour le Stade de France.