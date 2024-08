Édition record pour le festival Alcatraz, avec 55.000 amateurs de métal à Courtrai

Souvent vêtus de noir sous un soleil de plomb, les amateurs de la grand-messe du métal ne se sont pas laissé démonter par les températures élevées. "On remarque que les gens commencent à être éprouvés par la chaleur, mais aucun gros incident n'est à déplorer. Il y a bien eu quelques malaises, mais sans réelle gravité", a souligné l'organisation.

Les festivités ont débuté jeudi soir avec quelques groupes de reprises avant d'entrer dans le vif du sujet vendredi. Au fil de ces quatre jours, 116 groupes ont ravi les fans avec leurs guitares et batteries. Parmi eux, Cradle of Filth, Epica, Architects ou encore Gene Simmons du groupe Kiss ont enflammé la scène. Dimanche soir, Amon Amarth est attendu de pied ferme, comme Channel Zero et Saxon.

"Nous sommes incroyablement satisfaits de la manière dont cette édition s'est déroulée", s'est félicitée l'organisation.