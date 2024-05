La bande dessinée reconnue au patrimoine culturel immatériel de la Région bruxelloise

L'art de la bande dessinée a été reconnu au patrimoine culturel immatériel de la Région de Bruxelles-Capitale, a annoncé jeudi la secrétaire d'État bruxelloise à l'Urbanisme et au Patrimoine, Ans Persoons, lors d'une conférence de presse organisée au Centre belge de la bande dessinée.

"C'est avec beaucoup de fierté et après un travail acharné, avec le soutien d'urban.brussels, que le 'petit monde' de la bande dessinée peut aujourd'hui célébrer et s'enorgueillir de cette très belle reconnaissance", s'est réjoui la directrice du Centre belge de la BD, Isabelle Debekker.

Après le spéculoos, le clubbing, ou encore la tradition des marionnettes à tringles, l'art de la BD devient le 20e élément constitutif de l'identité, du folklore et de la culture bruxelloise.

Depuis presque 200 ans, le neuvième art se pratique en Belgique et principalement à Bruxelles. Plusieurs éléments ont toutefois participé à transformer la capitale en haut lieu de la bande dessinée, à commencer par Hergé. Avec "Les Aventures de Tintin", véritable succès mondial, l'auteur bruxellois a contribué, dès 1929, à la renommée internationale de la BD belge.

Outre l'influence d'Hergé, le pays a également été pendant longtemps, à partir de la fin du 18e siècle, un "important centre d'édition et de publications de BD". Depuis 2010, la capitale accueille par ailleurs la Fête de la BD (BD Comic Strip Festival). Divers musées et institutions bruxelloises dédiées à cet art, ainsi que plusieurs écoles offrant des formations dans le domaine, achèvent de contribuer au foisonnement de la bande dessinée à échelle régionale et nationale.

"Cette reconnaissance permettra d'accentuer la place importante de la BD au cœur de notre ville et je l'espère, en 2029, à l'occasion des 100 ans de son essor avec Hergé, de célébrer cet art et d'obtenir le titre de patrimoine culturel immatériel de l'Unesco", a souligné Ans Persoons.