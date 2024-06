Plongez dans la magie de "La Clairière Enchantée" avec Jacques Mercier et Henri Seroka

Partager:

Découvrez l'univers magique de "La Clairière Enchantée", le nouveau conte musical signé Jacques Mercier et Henri Seroka, qui allie musique et nature pour délivrer un message puissant de solidarité et de respect de l'environnement.

RTL info : Jacques Mercier et Henry Seroka, vous avez réalisé ensemble le conte musical qui s'appelle "La Clairière enchantée". Quel est le début de l'histoire ? Jacques Mercier : Le début de l'histoire est simple. Lucas est un migrant venant d'un pays où la nature est désertique. Il arrive sur un rivage, devant une forêt, et va redécouvrir cette nature. On va essayer de lui expliquer qu'il doit la protéger. Les personnages qu'il va rencontrer vont lui apprendre la vie. Si vous voulez, c'est la traversée de la vie dans chaque clairière, avec les éléments comme l'eau, la terre, le feu, etc. Cela apprend la solidarité et le respect des clairières, en évitant d'abattre des arbres. C'est un message de solidarité destiné à toutes les familles.

Comment est venue l'idée de faire un conte musical à deux ? Henri Seroka : Ça vient de très loin parce qu'en fait, je connais Jacques depuis un certain temps et j'avais besoin de quelqu'un qui écrit de beaux textes puisque j'ai déjà fait une comédie musicale dans le temps. Mais cette fois, j'avais une dizaine de chansons et je me suis dit faisons quelque chose d'original. Nous avons écrit ces chansons ensemble en environ cinq semaines. Entre musique et nature, comment avez-vous trouvé l'inspiration pour les chansons ?

Jacques Mercier : Une fois que nous avions l'idée générale de traverser la forêt et d'explorer les quatre éléments, il était relativement facile de trouver l'inspiration pour les chansons. Il s'agissait de mettre des mots sur ces musiques pour qu'ils collent avec l'histoire et les musiques sont toutes d'un style différent. Il y a une dizaine d'artistes présents sur scène. Serez-vous également présents sur scène ? Henri Seroka : Je chante le rôle de l'exploitant. Donc, vous allez découvrir l'exploitant, un autre monsieur qui sera sur scène. Je fais du lipsing pour cette seule chanson, car je n'ai pas trouvé de voix qui convenait, j'ai donc décidé de la faire moi-même.