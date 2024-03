La Biennale de l'Image Possible, à Liège, s'interroge sur les mutations

L'ancienne bibliothèque des Chiroux, à Liège, accueillera dès samedi, jusqu'au 1er juin, la 13e édition de la Biennale de l'Image Possible. L'événement culturel liégeois cherche à explorer tous les possibles à travers la photographie, la vidéo et les arts visuels. Cette année, il sera question de transformation, de mutation et de changement sur le thème "MUTANTX".