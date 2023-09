La coproduction belge 'Green Border' remporte le prix spécial du jury

La réalisatrice polonaise Agnieszka Holland a remporté le prix spécial du jury du 80e Festival du film de Venise samedi soir pour son long métrage 'Green Border'. Le film a été coproduit par Diana Elbaum et David Ragonig pour les maisons de production belges Caviar et Beluga Tree.

La réalisatrice a notamment fait appel aux acteurs bruxellois Jalal Altawil, dans le rôle principal, Joely Mbundu ('Tori et Lokita') et Aboubakr Bensaihi ('Rebel', 'Black'). Le compositeur belge Frédéric Vercheval a écrit la musique, indiquent Caviar et Beluga Tree.

'Green Border' raconte l'histoire de la frontière entre la Pologne et le Bélarus, empruntée par de nombreux migrants du Moyen-Orient et de l'Afrique pour essayer de pénétrer dans l'Union européenne. Le film suit le parcours de divers protagonistes allant d'une activiste qui a renoncé à sa vie confortable, à un jeune garde-frontière en passant par une famille syrienne.