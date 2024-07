Céline Dion surmonte la maladie et chante aux JO de Paris

Mais entre les manifestations de ce mal, l'artiste peut mener une vie normale.

Céline Dion "a surmonté beaucoup d'épreuves pour être là ce soir. Céline, c'est merveilleux de te voir chanter de nouveau", a réagi le Premier ministre canadien Justin Trudeau sur X.

La diva a un lien particulier avec la France, où elle a explosé avec l'album "D'eux" (1995), écrit par le compositeur français Jean-Jacques Goldman.

En 1997, c'est la planète qui succombe avec "My heart will go on", sur la B.O. du blockbuster "Titanic" de James Cameron.