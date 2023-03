La Foire du Livre de Bruxelles reprend la mer du 30 mars au 2 avril à Tour & Taxis

Les passionnés de romans, BD et autres compagnons de papier retrouveront la Foire du Livre de Bruxelles à Tour & Taxis du jeudi 30 mars au dimanche 2 avril, après trois années chamboulées par la crise du coronavirus. Autour du thème "Osons l'imaginaire", plus de 300 exposants - dont 140 belges - mettront en lumière la diversité de l'écriture, du roman noir au manga en passant par la science-fiction.

C'est d'ailleurs "l'un des pères de la science-fiction francophone", Pierre Bordage, qui est mis à l'honneur pour cette 52e édition, aux côtés de l'écrivaine américaine Lionel Shriver. Le premier, multiprimé, fête cette année les 30 ans de sa trilogie "Les guerriers du silence". "Franc-tireuse qui ne mâche pas ses mots", la seconde, qui à 15 ans a décidé de troquer son Margaret natal pour un prénom masculin, est connue pour son roman "Il faut qu'on parle de Kevin", adapté au cinéma. L'autrice y questionne la maternité dans toute son ambivalence, ainsi que la violence dans les lycées américains.

Après la Suisse en 2021, c'est au tour de huit régions et territoires de France de baigner sous les projecteurs belges. Normandie, Corse, Bourgogne, Loire ou encore Provence... Quatre-vingt-huit éditeurs effaceront les frontières pour ouvrir les horizons - et l'imaginaire - des lectrices et bouquineurs.

Un parcours d'une heure et demie emmènera les mordus de bouquins entre la Maison de la Poste et la Gare maritime, sur près de 4.000 mètres carrés. Outre les stands des maisons d'éditions, quelque 200 rencontres-débats, ateliers, expositions et jeux interactifs (notamment une "murder party") permettront de découvrir 1.200 auteurs et autrices. Sans oublier les traditionnelles séances de dédicaces.

Le programme des jeudi et vendredi fera la part belle aux écoles, tandis que les activités familiales et grand public s'étaleront sur le week-end.