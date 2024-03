La Journée du patrimoine axée sur le thème "chez soi" à Bruxelles et en Flandre

Le dimanche 21 avril aura lieu la Journée du patrimoine flamand à Bruxelles et en Flandre. À cette occasion, plus de 900 activités gratuites tenteront d'apporter une réponse multiforme à ce que recouvre la notion de "chez soi".

À Bruxelles, plus de 30 musées, archives et autres organismes en charge du patrimoine matériel et immatériel s'empareront de ce thème de manière originale. Au programme : ateliers, promenades, lectures et contes, expositions, visites guidées, jeux de piste... L'offre s'adresse tant aux petits qu'aux grands, indique le site web de l'événement.

Pendant la semaine qui précède et celle qui suit la Journée du patrimoine, les élèves des écoles néerlandophones auront également la possibilité de visiter les institutions participantes.

Depuis plus de 20 ans, la Journée du patrimoine flamand se donne pour mission de faire découvrir au grand public la richesse et la diversité du patrimoine matériel et immatériel en Flandre et à Bruxelles. Toutes les informations sont disponibles sur les sites web : https://www.erfgoeddag.be/ et http://www.erfgoedcelbrussel.be/