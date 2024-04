La Ville de Bruxelles inaugure une nouvelle œuvre d'art sur la place Sainte-Catherine

"Casse-toi alors, pauvre canard!", c'est le nom de la nouvelle œuvre d'art inaugurée samedi après-midi par la Ville de Bruxelles. En détournant avec humour le personnage de Picsou, l'artiste belge Sven 't Jolle "sonne la mort du capitalisme débridé" et appelle à envisager une société plus juste.

Le canard anthropomorphe est représenté assis sur une poutre couverte de goudron et de plumes - une punition pratiquée au Moyen Âge et dans le Far West en signe d'humiliation publique et de bannissement.

La sculpture a en effet été acquise en 2011 par la Ville de Bruxelles dans le cadre du projet "Art in the City". Ce projet prend place dans la foire d'art contemporain "Art Brussels", qui renoue un partenariat avec la Ville.

"On pourrait croire à une œuvre uniquement humoristique, mais elle appelle en fait à une réflexion importante qui a trait à un thème qui nous touche tous, à savoir les ravages du capitalisme et de notre société consumériste. Mais l'œuvre se veut également une ode à envisager une société plus juste et plus sociale en sonnant la mort du capitalisme", a déclaré Anaïs Maes.