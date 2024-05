L'acteur américain Dabney Coleman est décédé

L'homme est surtout connu pour ses rôles dans "Tootsie" de Sydney Pollack, "Nine to five" ("Comment se débarrasser de son patron" en français) de Colin Higgins ou encore "Stuart Little" de Rob Minkoff et "Les Muppets à Manhattan" de Frank Oz.

Dabney Coleman a aussi joué dans de nombreuses séries télévisées, notamment la sitcom "Buffalo Bill", qui lui a valu des nominations pour un Golden Globe et un Emmy Award. Il a finalement été récompensé d'un Emmy Award en 1987 pour "Sworn to Silence" et, un an plus tard, d'un Golden Globe pour "The Slap Maxwell Story".