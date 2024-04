L'affiche du festival Gent Jazz 2024 est désormais complète

À la faveur de l'ajout du trio de jazz italien Supermarket, du projet électro "Johannes Is Zijn Naam" de Johannes Verschaeve (The Van Jets) et du pianiste Orson Claeys, l'affiche du 10 juillet est désormais bouclée.

Le 17 juillet, ce sera au tour du groupe louvaniste Alpacas Collective de se produire. Le 19 juillet, Cesar Quinn distillera son mélange intriguant de post-punk psychédélique, de space jazz et de trip-hop sur le site de la Bijloke.

Le 20 juillet, la Garden Stage brillera de mille feux grâce à Don Kapot, un trio bruxellois proposant une fusion de free jazz, d'afrobeat et de krautpunk, et aux sons excentriques du groupe d'improvisation De Snoepfabriek. Sonic Hug, le quartet de la bassiste néerlandaise Louise van den Heuvel avec Hendrik Lasure, entre autres, et la pianiste et chanteuse bruxelloise Oriana Ikomo enchanteront également le public lors de cette dernière journée de festival.

L'ensemble de la programmation est à découvrir sur le site internet de l'événement.