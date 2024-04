L'ancien porte-parole interfédéral Yves Van Laethem se confie: voici quelle est sa passion en dehors des hôpitaux

Ses premières expériences de voyage remontent à ses jeunes années, lorsque sa tante l'initie aux plaisirs de la découverte dans les années 60-70. Des voyages culturels en Suisse aux excursions en Tunisie et au Maroc, il découvre rapidement que le monde est vaste et plein de merveilles à explorer : "À cette époque-là, c'est pas mal de faire la vallée des rois et de faire le tour des villes impériales".

Pourtant, ses voyages ne se limitent pas à la simple exploration des sites touristiques. En tant que spécialiste des maladies tropicales et virologue renommé, Yves Van Laethem a souvent combiné ses voyages avec ses engagements professionnels. Des congrès médicaux à travers l'Asie aux missions d'observation sanitaire dans les régions les plus reculées, il a toujours cherché à allier sa passion pour le voyage avec son désir d'améliorer la santé publique à travers le monde.

Sa compagne, originaire des Philippines, lui a fait découvrir son pays : "On a été trois fois aux Philippines, mais c'est vrai que c'est un pays extrêmement étonnant puisque c'est un pays catholique, en plein milieu d'une Asie qui est entre le monde musulman et le monde bouddhiste-hindouiste".

Mais ce n'est que le début d'une longue histoire d'amour avec les voyages. Au fil des ans, le président du Conseil Supérieur de la Santé (CSS) élargit ses horizons, découvrant les capitales des pays de l'Est, les trésors de l'Islande et les mystères de l'Inde et du Népal. Chaque voyage est une occasion d'apprendre, de grandir et de s'imprégner de la richesse culturelle du monde qui l'entoure. "J'étais très fana des pays de l'Est. J'avais une tendance socialo-communiste, comme beaucoup de jeunes à cette époque-là", souligne-t-il.

"Après les congrès, je prenais éventuellement une semaine ou deux de vacances. Et donc, lorsque le Congrès se passait à Singapour, à Hong Kong ou à d'autres endroits, ça me permettait de faire un saut vers le Laos, le Cambodge, la Birmanie et d'autres zones du monde et de découvrir là la réalité des pays en tant que découverte du pays, en tant découvrir des beautés du pays et indirectement de m'intéresser à l'état de santé", confie-t-il.

Malgré son emploi du temps chargé et ses responsabilités professionnelles, Yves Van Laethem a toujours trouvé le temps de poursuivre sa passion pour les voyages. Il a entrepris des voyages épiques à travers le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et au-delà. "C'est possible quand on a plus de temps et avec l'âge venant un peu plus d'argent aussi", avoue le virologue.

Pour lui, chaque voyage est une aventure, une opportunité de découvrir de nouveaux horizons et de se connecter avec les gens et les cultures du monde entier. À l'approche de sa retraite, après 46 ans d'activité à l'hôpital, Yves Van Laethem a déjà prévu son prochain voyage au Sénégal en novembre prochain.