"Elle m'a attaquée": Corinne mordue par une pipistrelle à Frameries, Yves Van Laethem évoque les dangers potentiels

La femme ne s'attendait pas à ce que sa bonne action se retourne alors contre elle. "Elle s'est envolée au milieu du chemin. Il y avait des voitures, j'étais donc dans l'urgence. Je l'ai ramassée et je fais moins attention. Et c'est là qu'elle m'a mordue."

En ce qui concerne la rage justement, il n'y a plus eu de cas de transmission de l'animal vers l'homme depuis 2001 dans notre pays. En cas de contagion, si elle n'est pas traitée, elle est fatale. "Lorsqu’un traitement n’est pas administré après une exposition et dès l’apparition de symptômes, la rage est mortelle dans 100 % des cas. Elle peut être évitée grâce à la vaccination" selon Sciensano.

Sa blessure ne lui fait pas peur, c'est plutôt le risque d'infection qui l'inquiète. "Je sais que les chauves-souris refilent des maladies, c'est un peu comme les rats et les souris. Comme ce sont des animaux qui véhiculent des maladies, je me suis quand même demandé si je pouvais être contagieuse."

La taille de la morsure ? Minuscule, "elle ne se voit déjà plus, c'est de la taille d'une aiguille." Pourtant, Corinne est inquiète. "Si j'avais été avec mon petit-fils, je lui aurais dit de ne pas toucher et après réflexion, je me suis demandé ce que je venais de faire."

Pourtant, sur le continent américain, ces petites bêtes sont la première cause d'infection à ce virus. L'infectiologue l'explique, dans les autres pays, ces mammifères causent beaucoup plus de dégâts, mais ce n'est pas à cause de leurs morsures. " Si les chauves-souris sont des vecteurs d'infections dans d'autres pays, ce n'est pas dû à leurs morsures, mais parce qu'elles croquent dans des fruits, les mangent. Elles déposent leurs salives sur le fruit et avec les bactéries qu'elles ont dans la bouche, elles infectent le fruit, qui est ensuite consommé par l'homme".

Toutefois, les chauves-souris ne sont pas vraiment représentatives de cette contamination. "Les chauves-souris sont sous étroite surveillance et aucun cas de rage n’a encore été détecté chez ces animaux en Belgique" affirme l'Institut national de santé sur son site. Les animaux les plus susceptibles de transmettre la maladie restent les chiens non vaccinés.

"Il n'y a aucune chance de se faire attaquer"

De plus, comme le confirme Frédéric Forget, docteur et président du pôle chauves-souris de Natagora, " normalement, les nuisances telles que des blessures, il n'y en a pas avec les chauves-souris. Il n'y a aucune chance de se faire attaquer par une chauve-souris, sauf si on essaie de l'attraper et là comme tout animal elle va essayer de mordre". Pour lui, une blessure de chauve-souris n'est pas volontaire et n'est pas due à l'animal. " Même si vous l'attrapez, il y a 95 % de chance que ça soit une pipistrelle. Elle est tellement petite, environ quatre grammes, qu'elle ne perce presque jamais la peau humaine avec ses dents."

Lui aussi, comme le docteur Van Laethem, rassure sur le risque d'infection. " La pipistrelle, qui est la plus commune de ces mammifères, ne transmet aucune maladie. D'autres espèces peuvent être infectieuses, mais il y a seulement eu quatre cas mortels pour toute l'Europe et jamais aucun cas en Belgique ". Depuis 1985, ils sont les seuls à avoir eu lieu. C'était en Finlande, en Écosse, en Ukraine et en Russie.

"Je me serais fait mordre par un renard, je n'aurais pas eu le vaccin"

Pour Corinne, cette morsure aura eu de nombreuses conséquences. La femme a été trimballée d'un centre hospitalier à un autre, pour au final terminer au centre des maladies tropicales à Anvers. "Il fallait absolument que je me rende à Anvers, car c'est le seul endroit où on fait les vaccins antirabiques. Il me fallait une injection d'immunoglobuline aussi avant. Ensuite, il me restait encore quatre vaccins à faire et une prise de sang."

Même si les chances d'attraper la maladie sont infimes, en cas de morsure, il faut suivre ce protocole. "Il aurait mieux fallut que je sois mordue par un renard. Ils estiment que la rage est éradiquée chez eux. Les chauves-souris sont encore sous haute surveillance donc, ils n'ont pris aucun risque."

Aujourd'hui, elle en rit: "me voilà donc vaccinée pour la rage". Mais cette aventure l'aura marquée: "Maintenant, si je vois une chauve-souris par terre, elle restera par terre".

Et si elle s'invite chez vous ?

Si jamais elle s’aventure chez vous, n’essayez donc pas de l’éloigner avec vos mains. " Elles sont attirées par la lumière. Si on éteint la lampe et qu’on quitte la pièce, elles partent d'elles-mêmes. Si on laisse allumée et qu’on fait des mouvements, elles vont paniquer et ne quitteront pas la maison." Si une chauve-souris a élu domicile chez vous, plusieurs centres sont joignables afin de prendre en charge le problème.

En résumé, le risque de morsure d’une chauve-souris est très bas. Malgré tout, il est possible de subir des blessures, notamment si l’on essaie d’attraper une d'entre elles. Mais même en cas de morsures, il n’y a presque aucun risque à avoir. S'il s'agit d'une pipistrelle, l'espèce la plus connue chez nous, la rage n'est pas du tout transmissible. Pour toute autre espèce, les cas de transmission en Europe et particulièrement en Belgique sont des plus rares.