Le "Caritatif Tattoo Days" accueille de grands noms du tatouage à Liège

Le salon de tatouage "Caritatif Tattoo Days", organisé par l'ASBL Outlines Tattoo Club (OTC), revient cette année à Liège pour la quatrième fois consécutive, les 27 et 28 avril. Près de 2.000 participants sont attendus à la Caserne Fonck pour cet événement international lancé en 2019 à l'initiative de Mike Them, un tatoueur liégeois fort connu dans la région.

La convention s'agrandit, puisque plus de 70 tatoueurs seront présents avec leur stand, soit une quinzaine de plus que l'année dernière. Les artistes viennent des quatre coins de l'Europe. "Il y aura des Allemands, des Néerlandais, des Belges... Le public peut se faire tatouer sur place, que ce soit les grosses pièces ou les plus petites", énumère Rémy Marchal, responsable de la communication et co-producteur. De grands noms du tatouage seront présents. Citons, entre autres, Marco Morink, Uroko-Noir, Sanetwo, Mister P ou encore Q. Ortega, bien connu à Liège.

Cette année, la manifestation va investir la petite salle pour y déployer un marché des créateurs où 16 stands proposeront une sélection de produits provenant de divers artisans en cours de dévoilement, dont l'un qui présentera un cabinet de bizarreries. En marge de la manifestation, des DJ se produiront le soir dans la même salle, dont l'artiste de renom DJ Pone.