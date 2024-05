Décès de l'acteur Bernard Hill, connu pour son rôle dans Le Seigneur des anneaux

L'acteur britannique Bernard Hill, connu pour ses rôles dans Titanic et Le Seigneur des anneaux, est décédé dimanche matin à l'âge de 79 ans, a confirmé son agence.

Dans Titanic, il interprétait le capitaine du navire, Edward Smith. Il a également incarné le roi Théoden de Rohan dans la trilogie du Seigneur des anneaux.

A la télévision, il a joué dans les adaptations primées de I, Claudius et de la trilogie Henry VI, ainsi que dans Richard III, Antigone ou encore Boys From the Black Stuff, pour laquelle il a reçu le BAFTA Award du meilleur acteur.