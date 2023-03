Le festival Namur en Mai espère bénéficier d'un contrat-programme de la FWB

Le festival des arts forains Namur en Mai a dévoilé une partie de sa programmation jeudi matin. Il investira de nouveau la Confluence et fera son retour sur la place Maurice Servais. Pour assurer son avenir, il espère aussi bénéficier d'un contrat-programme de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Namur en Mai se réappropriera l'espace public les 18, 19 et 20 mai prochains. L'affiche a en partie été dévoilée par les organisateurs jeudi matin. Elle comprend déjà trois cabarets et vingt-trois compagnies de théâtre, cirque, magie, musique, danse et d'humour. La programmation complète sera connue le 15 avril. Près de 60% des spectacles seront gratuits.

Après avoir investi la Confluence l'an dernier, le festival fera également son retour sur la place Maurice Servais, récemment réhabilitée. "Nous y installerons une fête foraine, avec la volonté de créer une ambiance du début du vingtième siècle, et plus précisément des années 20", a expliqué l'organisateur Samuel Chappel.

En 2022, Namur en Mai avait accueilli 245.000 visiteurs et s'attend à la même affluence. Le festival fonctionne avec un budget avoisinant le million d'euros. La Ville de Namur intervient à hauteur de 150.000 euros. "À l'heure actuelle, nous recevons 95.000 euros d'aide au projet de la Fédération Wallonie-Bruxelles", a précisé l'organisateur. "Nous avons rentré un dossier pour bénéficier d'un contrat-programme (valable cinq ans) et plus précisément de 600 000 euros annuellement, dont 200.000 permettraient d'aider directement les artistes. C'est indispensable pour ne pas réduire la qualité des spectacles", a-t-il conclu.