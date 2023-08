Le festival Scène sur Sambre a attiré moins de festivaliers en 2023

Depuis 2022, le festival a évolué avec des accents mis sur des styles musicaux comme le rap et la pop urbaine. Cette transition n'a pas rencontré le succès escompté avec un public familial et ainsi que des plus de 40 ans qui se sont séloigné du festival, ont reconnu les organisateurs.

Selon eux, la cote des artistes n'est pas identique en France et en Belgique. Ce qui peut expliquer par ailleurs que le public ne se soit pas déplacé en masse à Scène sur Sambre pour des artistes pourtant très populaires en France.