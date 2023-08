Le festival WECANDANCE compte sur le microclimat de la Côte pour son premier week-end

Du côté de l'affiche, samedi verra défiler Jeroen Delodder, Dixon, BLCK Mamba et Ritchie Santos. Dimanche, ce sera au tour de Faisal, J.Roots et Neon de mettre l'ambiance. Enfin, les 2manydjs clôtureront le premier week-end du festival.

Plusieurs scènes couvertes ont été aménagées. "Il y a aussi des zones couvertes supplémentaires et l'espace de restauration ainsi que le coin salon permettant aux festivaliers de se protéger du soleil et de la pluie sont couverts. Cette année, la scène hip-hop couverte est deux fois plus grande que l'an dernier.

"Ces dix dernières années et aussi ces derniers jours, nous avons dû endurer beaucoup de vent. Nous sommes extrêmement reconnaissants que toutes les structures et équipes soient préparées à cela et que grâce à notre expérience, nous puissions offrir la sécurité aux visiteurs", précise l'organisation, qui conseille aux festivaliers d'apporter un pull. "A la mer, l'air se refroidit plus vite le soir que ce qu'on croit."

Quelque 17.000 visiteurs sont attendus samedi. Dimanche, le festival table sur 13.000 visiteurs.