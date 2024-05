Décès du saxophoniste de jazz américain David Sanborn

David Sanborn, né en 1945 dans l'État américain de Floride, a commencé à jouer du saxophone dès l'enfance. Plus tard, il a eu sa propre émission de radio et, au cours de ses 60 ans de carrière, il a joué avec Al Jarreau, les Rolling Stones, Steely Dan, Eric Clapton, Sting, Paul Simon, David Bowie, Miles Davis et Roger Waters, entre autres. Il a également fait brièvement partie du groupe du "Saturday Night Live" et a été un invité régulier du groupe de Paul Schaffer lors de l'émission "Late Night with David Letterman".

David Sanborn était l'un des saxophonistes les plus populaires et les plus influents de ces dernières décennies aux États-Unis. Plus de dix de ses albums ont figuré au Billboard 200 et il a remporté six Grammy Awards, dont quatre entre le milieu et la fin des années 1980.