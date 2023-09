Le film "Augure" de Baloji choisi pour représenter la Belgique aux Oscars

Déjà primé au récent Festival de Cannes, dans la catégorie "Un nouveau regard", le film "Augure", écrit et réalisé par Baloji, évoque le destin croisé et surréaliste de quatre personnages entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Il s'agit de la première œuvre cinématographique de l'artiste multidisciplinaire de 45 ans, connu par le passé pour sa musique, en tant que membre de Starflam ou comme artiste solo, ses poèmes et ses courts-métrages.

"Je suis ravi de commencer cette campagne et fier de représenter la Belgique aux Oscars. Fier également de l'histoire racontée, de la signification culturelle derrière cette sélection. Nous venons de si loin, c'est une belle ode à la résilience, à la persévérance. Maintenant, au travail !", a réagi Baloji à la suite de cette annonce.