Le film belge "Hasta la Vista" sera adapté en Indonésie, en Inde et en France

"Hasta la Vista" raconte l'histoire de trois amis avec un handicap physique qui veulent perdre leur virginité. Ils affirment à leur entourage partir pour une excursion viticole, mais se rendent en Espagne pour vivre leur première expérience sexuelle.

Sorti en 2011, le film a déjà fait l'objet de remakes aux Pays-Bas ("Adios Amigos") et aux États-Unis ("Come as you are"). C'est à présent à l'Indonésie, l'Inde et la France de livrer leur version.