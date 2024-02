Le #MeToo du cinéma espagnol au centre de sa grand-messe annuelle

"Il est urgent que nous exigions tous des garanties d'égalité, et cela passe par la condamnation de tous les abus et de la violence sexuelle", a déclaré en ouverture l'actrice et chanteuse Ana Belén qui présente cet équivalent espagnol des César français, organisée cette année à Valladolid (nord-ouest).

"Ici aussi au cinéma, c'est terminé", a-t-elle clamé en clin d'oeil au slogan #SeAcabo ("c'est terminé") qui a marqué le soutien à la footballeuse Jenni Hermoso après le baiser forcé de l'ex-patron du football espagnol Luis Rubiales.