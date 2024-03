Le musée d'Ansembourg, à Liège, entame un vaste chantier de rénovation

Le chantier se déroulera en trois phases : l'équipement technique et l'extension ; la restauration de l'extérieur, et la rénovation du mobilier et décorations intérieures.

La première phase vient d'être lancée et devrait s'achever à l'été 2025, signale la Ville de Liège. Il s'agira d'équiper le bâtiment en "techniques spéciales" pour la bonne conservation des oeuvres (chauffage, ventilation, installation électrique, prévention incendie...). Une extension sera également aménagée, à la gauche du musée, en lieu et place de la "vaissellerie", qui vient d'être démolie.