Le rappeur P. Diddy accusé d'avoir mis son "empire" au service d'un trafic sexuel

Arrêté lundi soir à Manhattan, l'artiste qui fait l'objet de multiples plaintes pour agressions sexuelles, va plaider non coupable des chefs de trafic à des fins d'exploitation sexuelle, extorsions et transport de personnes aux fins de prostitution, a annoncé son avocat, Marc Agnifilo, en arrivant au tribunal.

Le rappeur américain et puissant producteur de hip hop Sean "Diddy" Combs comparaîtra mardi devant la justice new-yorkaise où il est accusé d'avoir mis son "empire" au service d'un trafic sexuel et d'extorsions, selon l'acte d'inculpation du parquet fédéral.

Artiste aux multiples surnoms et casquettes dans le monde de la musique et des affaires, P.Diddy, 54 ans, est décrit par ses victimes présumées comme un prédateur sexuel violent, qui utilisait alcool et drogues pour obtenir leur soumission.

"Pendant des décennies", Sean Combs, alias "Puff Daddy", "a abusé, menacé et contraint des femmes et d'autres autour de lui à satisfaire ses désirs sexuels, protéger sa réputation et cacher ses actes", accuse l'acte d'inculpation dévoilé mardi par le parquet fédéral de Manhattan.

Selon les procureurs, c'est tout un système que le rappeur aurait mis en place : il "s'est appuyé sur les employés, les ressources et l'influence de l'empire commercial multi-facettes qu'il dirigeait et contrôlait pour créer une entreprise criminelle dont les membres se sont livrés (...) au trafic à des fins d'exploitation sexuelle, au travail forcé, à l'enlèvement, à la corruption et à faire obstruction à la justice", détaille l'acte.