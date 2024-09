La 36e édition des Journées du patrimoine à Bruxelles a attiré quelque 20.000 visiteurs

La 36e édition des Journées du patrimoine, qui se déroulaient le week-end dernier dans la capitale, ont connu un "franc succès", s'est réjoui mardi le cabinet de la secrétaire d'État bruxelloise chargée de l'Urbanisme et du Patrimoine, Ans Persoons. Environ 20.000 curieux et visiteuses se sont pressés dans les bâtiments et espaces publics construits entre 1970 et le début du 21e siècle, selon un premier bilan.