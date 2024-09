Cinquante planches originales de Morris, père de Lucky Luke, aux enchères

Cinquante planches originales de Morris, père du cow-boy solitaire Lucky Luke, seront mises en vente par Christie's le 15 novembre à Paris, a annoncé mardi la maison de ventes aux enchères dans un communiqué. Chaque planche est estimée entre 20.000 et 70.000 euros, portant le prix de l'ensemble des pages à un total de 2,4 à 3,4 millions d'euros.

Cette vente exceptionnelle "est le point d'orgue des célébrations du centenaire de Morris, commencées en décembre 2023 avec une rétrospective à la galerie Huberty & Breyne à Bruxelles", rappelle le communiqué.

La vente sera précédée de trois expositions dans les salons de Christie's, offrant aux amateurs et aux collectionneurs l'occasion de redécouvrir la carrière du monument de la bande dessinée. La première exposition prendra place les 9 et 10 octobre à Bruxelles, la deuxième du 22 au 24 octobre à Genève, et, enfin, la dernière du 9 au 15 novembre à Paris.