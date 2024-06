Le tapis de fleurs de Bruxelles composé de dahlias pour la première fois

Pour la première fois depuis sa création en 1971, le motif du tapis de fleurs de Bruxelles sera principalement composé de dahlias et non de bégonias. L'œuvre d'art floral investira la Grand-Place de Bruxelles du 15 au 18 août prochain.

Avec cette 23e édition, les organisateurs espèrent déclencher "une double révolution", en ciblant un public plus jeune et plus diversifié d'une part, et en utilisant des dahlias au lieu des traditionnels bégonias d'autre part. "2024 marque un changement radical dans le contenu, mais tout aussi éblouissant dans la forme", a souligné l'association Tapis de fleurs de Bruxelles dans un communiqué de presse.

Cette année, les dahlias composeront plus de 80% du tapis de 1.600 mètres carrés. "Fleur cultivée en Belgique, le dahlia est à la fois robuste et esthétique", a expliqué l'association. Les fleurs seront fournies par l'entreprise Bloemencorso Loenhout, qui avait déjà approvisionné l'ASBL en dahlias lors de l'édition 2022.