Les organisateurs du Ronquières Festival croisent les doigts en scrutant le ciel

"Nous voulons rassurer les festivaliers qui ont pu être traumatisés par l'annulation du dernier jour du festival des Ardentes. Les conditions s'annoncent plus clémentes pour ce week-end", enchaine son collègue Jean-François Guillin. "Toutefois, en cas de pluie, on prévoit de mettre un maximum de personnes à l'abri grâce à toutes nos structures couvertes (tonnelles, etc) et le pont canal pouvant accueillir environ 10.000 personnes sous sa surface".

Les bottes (plus agréables pour patauger dans la gadoue) et les vestes K-Way sont également conseillées, tout comme le recours au covoiturage et aux navettes gratuites pour éviter l'engorgement si une évacuation s'avérait nécessaire.

"Il n'y a pas scénario catastrophe en vue à ce stade, mais nous restons vigilants et nous sommes en contact permanent avec l'IRM", assure J.-F. Guillin. "Des protocoles ont été mis en place avec la police et le bourgmestre, en cas de vent ou de fortes intempéries. Et des zones ont été prévues pour accueillir le public si le festival devait être (temporairement) arrêté. Donc nous sommes parés".

Le Ronquières Festival se tiendra du 4 au 6 août. A 48h du lancement des festivités, la billetterie annonce sold out le vendredi, mais il reste encore quelques tickets à grappiller pour les journées de samedi et dimanche.