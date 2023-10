Madame Arthur, une soirée dans le plus queer des cabarets parisiens

Du jeudi au dimanche, une quinzaine d'artistes burlesques en costumes extravagants, débordant d'humour et de folie, s'y approprient par roulement le patrimoine de la chanson francophone mais pas seulement, de Stromae à Céline Dion en passant par Barbara, Björk ou encore Michael Jackson dûment traduits.

Sous la houlette du pianiste et compositeur Charly Voodoo, la trentaine, ex-professeur du conservatoire qui signe arrangements et improvisations, Madame Arthur réussit le tour de force de proposer un spectacle différent chaque semaine.

Et la soirée se prolonge jusqu'au bout de la nuit: après les représentations de 20H00 et 23h00, le cabaret, qui a cassé le mur le séparant du Divan du Monde, ex-salle de concert, se transforme en discothèque.

Fondé en 1946, ce petit cabaret de Pigalle, dont les stars ont été les premières femmes transgenres françaises Bambi et Coccinelle, et qui a vu jouer Serge Gainsbourg, cultive depuis 77 ans l'extravagance et l'impertinence.