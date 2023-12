Norman Lear, pionnier de la sitcom américaine, est décédé

Pionnier de la télévision américaine et roi de la sitcom, le scénariste, réalisateur et producteur prolifique et engagé Norman Lear est mort à l'âge de 101 ans, a annoncé sa famille mercredi.

L'homme dont les comédies ont révolutionné le petit écran dans les années 1970 et 1980, n'a eu de cesse au long de sa carrière de raconter "les vies réelles d'Américains, non un idéal de magazine", ont souligné ses proches.

Connu aux États-Unis pour ses comédies à succès telles que "The Jeffersons" et "All in the Family", Norman Lear a fait figure de pionnier en abordant à la télévision à travers le rire des sujets sensibles.